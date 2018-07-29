Жоаозиньо — в стартовом составе «Динамо» на матч с «Арсеналом»

«Динамо» определилось со стартовым составом на матч первого тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». «Динамо»: Шунин, Морозов, Шунич, Рыков, Козлов, Соу, Теттех, Жоаозиньо, Панченко, Черных, Луценко. Запасные: Лещук, Хольмен, Темников, Москвичёв, Грулёв, Соснин. Матч «Арсенал» — «Динамо» начнётся в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды встречались друг с другом пять раз. «Динамо» одержало две победы, «Арсенал» — одну, ещё два матча завершились вничью.

В минувшем сезоне РПЛ «Арсенал» занял седьмое место в турнирной таблице. «Динамо М» финишировало на восьмой строчке таблицы.