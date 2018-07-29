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«Арсенал» сыграл вничью с «Динамо», которое почти весь матч играло вдесятером
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«Арсенал» сыграл вничью с «Динамо», которое почти весь матч играло вдесятером 

Чемпионат.com 36 минут назад
Фото: Чемпионат.com
В матче первого тура российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал на своём поле московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 0:0.
Гости практически весь матч играли вдесятером после того, как на седьмой минуте ганский полузащитник Абдул Теттех получил прямую красную карточку, однако футболисты тульской команды так и не смогли воспользоваться этим преимуществом.
В матче второго тура РПЛ «Динамо» на своём поле примет казанский «Рубин», а «Арсеналу» предстоит на выезде сыграть с питерским «Зенитом».
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