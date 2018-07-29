Хагуш: «Арсенал» перестал играть в матче с «Динамо», мы обязаны были побеждать

Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш прокомментировал домашнюю ничью в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». В этой встрече московская команда с седьмой минуты играла вдесятером.

«Жаркой погода была для обеих команд, поэтому думаю, что она никак не сказалась на игре. Для «Арсенала» этот результат является неудовлетворительным, поскольку первую игру на своём поле мы обязаны были выигрывать. Это мы перестали играть, позволив «Динамо» атаковать. Нужно было более агрессивно действовать впереди, больше брать игру на себя. Тогда, думаю, дожали бы соперника», — сказал Хагуш в интервью пресс-службе «Арсенала», которое было опубликовано на официальном канале клуба в YouTube.