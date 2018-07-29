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Филип Уремович: Все игроки «Рубина» выложились на сто процентов
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Филип Уремович: Все игроки «Рубина» выложились на сто процентов 

Советский спорт 45 минут назад
Защитник «Рубина» Филип Уремович — о победе над «Краснодаром» (2:1) в матче первого тура чемпионата России.
— Победа есть победа и это сейчас самое важное, — приводит слова Уремовича «БИЗНЕС Online». — Мы провели очень хорошую игру. У нас получился качественный первый тайм. Мы активно прессинговали «Краснодар» и отбирали у них мяч.
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Временами нам удавались неплохие контратаки, мы забили два хороших гола. У нас были еще шансы отличиться, но после первого тайма мы больше внимания уделяли обороне. Я думаю, что все наши игроки выложились на все сто процентов, поэтому мы победили.
Напомним, победу «Рубину» принес дубль Сердара Азмуна. В следующем туре казанская команда 3 августа на выезде сыграет с «Динамо».
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