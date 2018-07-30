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Денис Петровский: Да, мы уступили, но уступили сильному сопернику
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Денис Петровский: Да, мы уступили, но уступили сильному сопернику 

Советский спорт 4 часа назад
Спортивный директор «Енисея» Денис Петровский — о поражении от «Зенита» (0:2) в первом туре чемпионата России.
«Может быть, есть плюс в том, что мы дебютировали в РПЛ в матче против сильного соперника, чтобы четко понимать, каков уровень премьер-лиги и над чем нужно работать.
«Зенит» в гостях обыграл «Енисей»
Команда порядка 80 минут выглядела конкурентоспособной, а в концовке чуть-чуть не дотерпели. Но это не в том плане, что было принципиально сыграть на 0:0.
Да, мы уступили, но мы уступили сильному сопернику. В играх с такими командами, как «Зенит», и нужно совершенствовать свой уровень, над чем и будем продолжать работать», — приводит слова Петровского «Р-Спорт».
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