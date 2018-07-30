Денис Петровский: Да, мы уступили, но уступили сильному сопернику

«Может быть, есть плюс в том, что мы дебютировали в РПЛ в матче против сильного соперника, чтобы четко понимать, каков уровень премьер-лиги и над чем нужно работать.

«Зенит» в гостях обыграл «Енисей»

Команда порядка 80 минут выглядела конкурентоспособной, а в концовке чуть-чуть не дотерпели. Но это не в том плане, что было принципиально сыграть на 0:0.

Да, мы уступили, но мы уступили сильному сопернику. В играх с такими командами, как «Зенит», и нужно совершенствовать свой уровень, над чем и будем продолжать работать», — приводит слова Петровского «Р-Спорт».