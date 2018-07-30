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Игрок «Динамо» Тетте будет вызван на заседание КДК РФС
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Игрок «Динамо» Тетте будет вызван на заседание КДК РФС 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник московского «Динамо» Абдул Азиз Тетте будет вызван на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза за прямую красную карточку, полученную им в матче 1-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:0).
Бело-голубые в прошедшей в воскресенье игре уже на 7-й минуте остались в меньшинстве — ганский футболист был удален за отмашку от сфолившего на нем Горана Чаушича.
По информации Sport24.ru, Тетте будет вызван на заседание КДК. Прямая красная карточка будет рассмотрена на очередном заседании на этой неделе.
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