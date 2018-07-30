Игрок «Динамо» Тетте будет вызван на заседание КДК РФС

Бело-голубые в прошедшей в воскресенье игре уже на 7-й минуте остались в меньшинстве — ганский футболист был удален за отмашку от сфолившего на нем Горана Чаушича

По информации Sport24.ru, Тетте будет вызван на заседание КДК. Прямая красная карточка будет рассмотрена на очередном заседании на этой неделе.