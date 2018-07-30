Команда «Пэшка» стала победителем Лиги Пресни

Решающие встречи в рамках Лиги Пресни состоялись 29 июля. Победителем футбольного турнира стала команда «Пэшка».

Сначала зрители спортивного мероприятия побывали на матче за третье место.

— В поединке за бронзовые медали футбольный клуб «ГЛУМ» упустил победу на последних минутах. Третье место заняла команда «Кинг Шаариф». Матч закончился со счетом 4:3. В финальном поединке встретились команды «Пэшка» и «Штурм». Первые одержали победу со счетом 4:2. После этого состоялась церемония награждения, в ходе которой игроки получили индивидуальные медали и командные кубки, — сообщил организатор турнира Надир Айзятуллин.