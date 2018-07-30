Черданцев и Шнякин прокомментируют матч 2-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак»

Московское дерби состоится в субботу, 4 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени.