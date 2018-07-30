Матч второго тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Спартаком» на канале «Матч Премьер» прокомментируют Георгий Черданцев и Дмитрий Шнякин.
Московское дерби состоится в субботу, 4 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени.
Также в рамках второго тура чемпионата России пройдёт матч между командами «Урал» и «Краснодар», который состоится 4 августа в 14:00 мск. Комментаторами данной встречи станут Роман Трушечкин и Сергей Аболин. На следующий день, 5 августа, в Грозном состоится матч «Ахмат» — «Енисей», который прокомментирует Адам Ахмадов.