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Гамова нашла виноватых в награждении футболистов
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Гамова нашла виноватых в награждении российских футболистов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Комментатор Дмитрий Губерниев встретился с призером Олимпийских игр по волейболу Екатериной Гамовой, отрицательно высказавшейся о присвоении званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) футболистам сборной России. Об этом он рассказал в Instagram.
«Прекрасная встреча с Катей Гамовой на съемках программы "Пятеро на одного" на телеканале "Россия". Продолжили дискутировать о званиях ЗМС для наших футболистов. Пришли к выводу, что спортсмены молодцы и во всем виноваты чиновники!» — написал Губерниев.
28 июля Гамова раскритиковала награждение российских футболистов за попадание в четвертьфинальную стадию ЧМ-2018. По ее словам, такой шаг обесценивает звание ЗМС.
Российская сборная по футболу впервые в своей истории добралась до 1/4 финала мундиаля. В матче за выход в полуфинал им не удалось обыграть хорватов: встреча завершилась серией послематчевых пенальти, где точнее оказался соперник (4:3).
Гамова — заслуженный мастер спорта с 2000 года. Волейболистке было присвоено звание после того, как она стала обладательницей серебряных медалей в составе сборной России на Олимпиаде в Сиднее. В составе национальной команды Гамова по два раза выигрывала чемпионаты мира и Европы.
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