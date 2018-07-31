Ещё
Доигровщица Елена Бабкина покидает нижегородскую «Спарту»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Доигровщица Елена Бабкина покидает нижегородскую «Спарту» 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба женского волейбольного клуба, выступающего в Высшей лиге «А», спортсменка не стала продлевать контракт с нижегородским коллективом.
В середине прошлого сезона Бабкина получила травму ноги. Повреждение оказалось серьезным, потребовалась операция и длительный восстановительный период, который она проходила в команде. Но по окончанию чемпионата Елена решила сменить клуб.
Следует отметить, что волейболистка выступала за нижегородскую команду в сезонах 2015/16 и 2017/18. Кроме того, в ее активе также имеются игры за клубы «Динамо» (Краснодар), «Локо-Ангара» (Иркутск), «Сахалин» (Южно-Сахалинск) и «Приморочка» (Приморский край).
Ранее сообщалось, что пять волейболисток продлили контракты с нижегородской «Спартой».
Newsroom24: последние новости
«Нижний Новгород» и «Тамбов» сыграли вничью в матче ФНЛ Нижегородское «Торпедо» проиграло московскому «Динамо» в контрольном матче «Нижний Новгород» сыграет с «Тамбовом» 29 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла российская чемпионка12
Медведева пошла на новое «предательство»393
Шарапова показала интимное фото51
Гамова ответила на травлю в Сети
Тарасова высказалась о наградах для футболистов577
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
08:04
«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
01:38
Песков не поверил в сборную и потерял много денег
Футбол
00:37
Зависть мастеров: награды раскололи российский спорт
Футбол
00:58
РФС вмешался в конфликт после награждения футболистов
Футбол
04:09
Медведева пошла на новое «предательство»
Фигурное катание
00:39
Шарапова показала интимное фото
Теннис
01:00
Смолов пережил новый позор
Футбол
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
20:10
Награды футболистам раскололи российский спорт
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение