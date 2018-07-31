Доигровщица Елена Бабкина покидает нижегородскую «Спарту»

Как сообщает пресс-служба женского волейбольного клуба, выступающего в Высшей лиге «А», спортсменка не стала продлевать контракт с нижегородским коллективом.

В середине прошлого сезона Бабкина получила травму ноги. Повреждение оказалось серьезным, потребовалась операция и длительный восстановительный период, который она проходила в команде. Но по окончанию чемпионата Елена решила сменить клуб.

Следует отметить, что волейболистка выступала за нижегородскую команду в сезонах 2015/16 и 2017/18. Кроме того, в ее активе также имеются игры за клубы «Динамо» (Краснодар), «Локо-Ангара» (Иркутск), «Сахалин» (Южно-Сахалинск) и «Приморочка» (Приморский край).

Ранее сообщалось, что пять волейболисток продлили контракты с нижегородской «Спартой».