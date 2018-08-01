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Ярзуткин и Сиволап проиграли в квалификации этапа Мирового тура в Вене
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Ярзуткин и Сиволап проиграли в квалификации этапа Мирового тура в Вене 

Чемпионат.com 2 часа назад
В Вене (Австрия) стартовал этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «5 звезд». В первом раунде квалификации россияне Артём Ярзуткин и Максим Сиволап в трёх партиях потерпели поражение от представителей Австрии Робина Зайдля и Филиппа Валлера со счётом 1:2 (21:18, 13:21, 11:15). Продолжительность противостояния составила 46 минут.
На групповом этапе от России выступят дуэты Олег Стояновский/Игорь Величко, Константин Семёнов/Илья Лешуков, Никита Лямин/Вячеслав Красильников.
В женском турнире примут участие два российских дуэта — Евгения Уколова/Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова/Светлана Холомина.
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