Ярзуткин и Сиволап проиграли в квалификации этапа Мирового тура в Вене 

В Вене (Австрия) стартовал этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «5 звезд». В первом раунде квалификации россияне Артём Ярзуткин и Максим Сиволап в трёх партиях потерпели поражение от представителей Австрии Робина Зайдля и Филиппа Валлера со счётом 1:2 (21:18, 13:21, 11:15). Продолжительность противостояния составила 46 минут.
На групповом этапе от России выступят дуэты Олег Стояновский/Игорь Величко, Константин Семёнов/Илья Лешуков, Никита Лямин/Вячеслав Красильников.
В женском турнире примут участие два российских дуэта — Евгения Уколова/Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова/Светлана Холомина.