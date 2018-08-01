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Марадона готов потратиться на новых игроков для «Динамо» (Брест)
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Марадона готов потратиться на новых игроков для «Динамо» (Брест) 

Советский спорт 1 час назад
Председатель правления «Динамо» (Брест) Диего Марадона заявил, что рассчитывает усилить состав команды.
«Мне нужно видеть, как игроки принимают меня, — приводит Ole слова Марадоны. — Как президент «Динамо» я подписал Кампестрини. У меня есть деньги для совершения важных приобретений».
Отметим, что 38-летний голкипер Кристиан Кампестрини провел минувший сезон во втором дивизионе чемпионата Мексики за «Дорадос».
В 2009-2010 годах, когда сборную Аргентины тренировал Марадона, он провел два матча за национальную команду.
После 17 туров чемпионата Белоруссии «Динамо» набрало 26 очков и занимает седьмое место.
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