Марадона готов потратиться на новых игроков для «Динамо» (Брест)

Председатель правления «Динамо» (Брест) Диего Марадона заявил, что рассчитывает усилить состав команды.

«Мне нужно видеть, как игроки принимают меня, — приводит Ole слова Марадоны. — Как президент «Динамо» я подписал Кампестрини . У меня есть деньги для совершения важных приобретений».

Отметим, что 38-летний голкипер Кристиан Кампестрини провел минувший сезон во втором дивизионе чемпионата Мексики за «Дорадос».

В 2009-2010 годах, когда сборную Аргентины тренировал Марадона, он провел два матча за национальную команду.

После 17 туров чемпионата Белоруссии «Динамо» набрало 26 очков и занимает седьмое место.