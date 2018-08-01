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«Зенит» продлил контракт с Бабуриным
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«Зенит» продлил контракт с Бабуриным 

Советский спорт 24 минуты назад
Фото: fc-zenit.ru
Голкипер «Зенита» Егор Бабурин продолжит карьеру в клубе, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. 24-летний вратарь подписал новый трехлетний контракт.
Бабурин дебютировал в «Зените» 17 марта 2013 года, выйдя на замену в матче с «Мордовией». Всего за основной состав голкипер провел шесть матчей чемпионата России, в которых не пропустил ни одного гола, и одну игру Кубка страны. Также на счету Бабурина 78 матчей за «Зенит-2» в ФНЛ.
Добавим, что в первом туре премьер-лиги ворота «Зенита» в матче с «Енисеем» (2:0) защищал Андрей Лунев, тогда как в запасе остались Михаил Кержаков и Юрий Лодыгин.
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