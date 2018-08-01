«Зенит» продлил контракт с Бабуриным

Голкипер «Зенита» Егор Бабурин продолжит карьеру в клубе, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. 24-летний вратарь подписал новый трехлетний контракт.

Бабурин дебютировал в «Зените» 17 марта 2013 года, выйдя на замену в матче с «Мордовией». Всего за основной состав голкипер провел шесть матчей чемпионата России, в которых не пропустил ни одного гола, и одну игру Кубка страны. Также на счету Бабурина 78 матчей за «Зенит-2» в ФНЛ.