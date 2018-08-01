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Объявлен состав БК «Самара» на новый сезон
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Объявлен состав БК «Самара» на новый сезон 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
В начале августа игроки волжского баскетбольного клуба выйдут из отпуска и начнут подготовку к новому сезону. За летний период в составе команды произошли кадровые изменения. Несколько важных игроков покинули «Самару» в связи с окончанием действующего контракта. Один из них — рекордсмен клуба Алексей Чиликин, который выступал за самарчан с 2012 года (6 сезонов) и был причастен ко всем достижениям клуба, в числе которых памятный финал суперлиги. Пополнили клуб титулованные спортсмены Алимджан Федюшин (трехкратный чемпион суперлиги), Алексей Нестеров (победитель молодежного чемпионата России), Максим Дыбовский (двукратный чемпион суперлиги) и Игорь Смыгин (трехкратный чемпион суперлиги), а также воспитанники самарского баскетбола — Антон Глазунов (обладатель Кубка вызова ФИБА) и Владимир Пичкуров (победителем Спортивных игр БРИКС). Продолжат выступать за «Самару» в сезоне-2018/2019 Дмитрий Головин, Александр Савенков, Максим Числов, Артем Чеваренков, Филипп Стойко, Дмитрий Халдеев и Дмитрий Гусенков.
Фото: БК «Самара»
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