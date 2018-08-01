«Аякс» вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов 

Амстердамский «Аякс» одержал победу над «Штурмом» из Граца в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в следующий этап, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в австрийском городе, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Клас-Ян Хунтелар, также отличился Душан Тадич. Единственный мяч в ворота амстердамской команды влетел благодаря автоголу вратаря Андре Онаны.
Первая встреча также завершилась победой голландского клуба — 2:0.
В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Аякс» сыграет с бельгийским «Стандартом».
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. Ответный матч "Штурм" (Грац, Австрия) — «Аякс» (Амстердам, Голландия) — 1:3 Голы: 0:1 — Хунтелар, 39; 0:2 — Тадич, 48; 0:3 — Хунтелар, 77; 1:3 — Онана, 89 (автогол).