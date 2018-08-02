«Уфа» сыграет ответный матч против словенского «Домжале» в квалификации ЛЕ

ТАСС , 2 августа. Футбольный клуб «Уфа» проведет свой второй матч в истории Лиги Европы, команда сыграет против представителя Словении «Домжале». Встреча пройдет в рамках второго квалификационного раунда турнира на словенском стадионе «Спортни Парк».

В первой игре, проходившей на арене «Нефтяник» в Уфе, команды сыграли вничью, не забив голов. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Российский клуб имеет больше шансов на проход в следующую стадию, потому что «Уфе» достаточно добиться результативной ничьей. В таком случае уфимцы победят благодаря голам, забитым на гостевом поле.

"Уфа" впервые в истории участвует в еврокубках, поэтому выход в третий квалификационный раунд может стать для клуба историческим результатом. «Домжале» пробивался в эту стадию дважды — в розыгрышах 2016/17 и 2017/18 годов. В прошлом сезоне словенский клуб смог пройти еще дальше — до раунда плей-офф, где проиграл французскому «Марселю».

Если «Уфа» сможет добиться необходимого для себя результата, она сыграет в третьем квалификационном раунде против победителя противостояния между венгерским «Гонведом» и люксембургским «Прогрессом».

"Уфа" только начала сезон

Уфимская команда смогла пробиться в Лигу Европы, заняв шестое место в чемпионате России в прошлом сезоне. Команда уже стартовала в новом розыгрыше национального первенства, сыграв в первом туре чемпионата вничью против действующего чемпиона страны московского «Локомотива» (0:0).

Соперник «Уфы» по второму квалификационному раунду Лиги Европы находится в ранге действующего бронзового призера чемпионата Словении. В 2007 и 2008 годах «Домжале» добивался победы в национальном первенстве, в последние годы клуб стабильно является участником Лиги Европы. Сейчас словенцы уже провели два матча национального чемпионата, одержав победы в обеих играх — над «Кршко» (2:0) и «Рударом Веленье» (3:1).

Наиболее известным игроком «Домжале» является боснийский полузащитник Сенияд Ибричич , выступавший за «Локомотив» с 2011 по 2013 год. Главным атакующим джокером словенского клуба является словенский полузащитник Ловро Бизяк, на счету которого 14 голов в прошлом сезоне, а также один мяч в текущем розыгрыше Лиги Европы.

Матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между «Домжале» и «Уфой» начнется в 21:30 мск (23:30 по уфимскому времени). Игру обслужит бригада североирландских арбитров во главе Арнольдом Хантером.