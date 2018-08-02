Прогноз на матч Лех — Шахтёр Солигорск: оправдают ли поляки статус фаворита

«Лех» — «Шахтёр» Солигорск. Прогноз на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы (02.08.2018, 21:45 мск).

Бронзовый призёр чемпионата Беларуси солигорский «Шахтёр» находится в непростом положении после упущенной победы дома над польским «Лехом». Теперь в Познани «горнякам» нужно обязательно играть на победу. Букмекеры совершенно не верят в успех белорусов, предлагая на их проход большой коэффициент 4.70, в то время как проход познаньцев оценивается коэффициентом 1.19.

Первый матч: «Шахтёр» Солигорск — «Лех» 1:1 (Бакай 53' — Амарал 89').

"Лех"

"Лех" провалил концовку прошлого сезона — команда боролась за чемпионский титул в чемпионате, но в последних семи турах была добыта лишь одна победа, в результате чего познаньцы финишировали лишь третьими. Разумеется, с поста главного тренера был уволен Ненад Бьелица, и уже в межсезонье команду возглавил Иван Джурджевич . Новый чемпионат Польши «Лех» начал с двух побед, обыграв плоцкую «Вислу» (2:1) и «Краковию» (2:0). На предыдущей же стадии Лиги Европы познаньцы с нервотрёпкой прошли армянский «Гандзасар» (2:0, 1:2), забив победный гол в самом конце ответного гостевого матча.

"Шахтёр" Солигорск

Солигорский «Шахтёр» в этом году снова ведёт борьбу за призовые места в чемпионате Беларуси. В апреле команду возглавил российский специалист Сергей Ташуев , и с того времени она не потерпела ни одного поражения в официальных матчах. Сейчас белорусский чемпионат на летних каникулах, но между матчами с «Лехом» солигорчане провели кубковый матч против любительского «Чиста» — это был скорее разминочный матч, который завершился победой «горняков» со счётом 11:0.

Где смотреть матч

Российские телеканалы не покажут матч «Лех» — «Шахтёр», но обо всех событиях встречи можно узнавать из текстовой трансляции на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Неделю назад в Солигорске «Лех» и «Шахтёр» впервые сошлись на одном поле в очном поединке.

Интересные факты

"Лех" выиграл лишь 1 из последних пяти матчей в ЛЕ (+1=3-1, 6:5);

"Лех" выиграл оба домашних матча в нынешнем сезоне со счётом 2:0;

"Лех" забивал в каждом из пяти матчей в нынешнем сезоне;

"Шахтёр" имеет 17-матчевую беспроигрышную серию (+12=5-0, 35:5);

"Шахтёр" имеет 9-матчевую безничейную серию в гостевых матчах ЛЕ (+5=0-4, 15:11);

"Шахтёр" пропускал не более одного гола в последних девяти выездных матчах (+5=4-0, 20:3).