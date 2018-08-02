«Лех» — «Шахтёр» Солигорск. Прогноз на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы (02.08.2018, 21:45 мск).
Бронзовый призёр чемпионата Беларуси солигорский «Шахтёр» находится в непростом положении после упущенной победы дома над польским «Лехом». Теперь в Познани «горнякам» нужно обязательно играть на победу. Букмекеры совершенно не верят в успех белорусов, предлагая на их проход большой коэффициент 4.70, в то время как проход познаньцев оценивается коэффициентом 1.19.
Первый матч: «Шахтёр» Солигорск — «Лех» 1:1 (Бакай 53' — Амарал 89').
"Лех"
"Лех" провалил концовку прошлого сезона — команда боролась за чемпионский титул в чемпионате, но в последних семи турах была добыта лишь одна победа, в результате чего познаньцы финишировали лишь третьими. Разумеется, с поста главного тренера был уволен Ненад Бьелица, и уже в межсезонье команду возглавил Иван Джурджевич. Новый чемпионат Польши «Лех» начал с двух побед, обыграв плоцкую «Вислу» (2:1) и «Краковию» (2:0). На предыдущей же стадии Лиги Европы познаньцы с нервотрёпкой прошли армянский «Гандзасар» (2:0, 1:2), забив победный гол в самом конце ответного гостевого матча.
"Шахтёр" Солигорск
Солигорский «Шахтёр» в этом году снова ведёт борьбу за призовые места в чемпионате Беларуси. В апреле команду возглавил российский специалист Сергей Ташуев, и с того времени она не потерпела ни одного поражения в официальных матчах. Сейчас белорусский чемпионат на летних каникулах, но между матчами с «Лехом» солигорчане провели кубковый матч против любительского «Чиста» — это был скорее разминочный матч, который завершился победой «горняков» со счётом 11:0.
Где смотреть матч
Российские телеканалы не покажут матч «Лех» — «Шахтёр», но обо всех событиях встречи можно узнавать из текстовой трансляции на сайте LiveResult.Ru.
Статистика личных встреч
Неделю назад в Солигорске «Лех» и «Шахтёр» впервые сошлись на одном поле в очном поединке.
Интересные факты
"Лех" выиграл лишь 1 из последних пяти матчей в ЛЕ (+1=3-1, 6:5);
"Лех" выиграл оба домашних матча в нынешнем сезоне со счётом 2:0;
"Лех" забивал в каждом из пяти матчей в нынешнем сезоне;
"Шахтёр" имеет 17-матчевую беспроигрышную серию (+12=5-0, 35:5);
"Шахтёр" имеет 9-матчевую безничейную серию в гостевых матчах ЛЕ (+5=0-4, 15:11);
"Шахтёр" пропускал не более одного гола в последних девяти выездных матчах (+5=4-0, 20:3).
Прогноз от Евро-футбол.ру
"Лех" в первом матче показал себя более классной командой, нежели «Шахтёр». Поляки имели существенное игровое преимущество, хотя воплотить его в победу не удалось. Дома, при поддержке родной публики, познаньцам будет проще сломить сопротивление солигорчан. Наш прогноз: Фора на «Лех» (— 1,0) — коэффициент 1.77 Михаил КРИПАК