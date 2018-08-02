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Диагональная Анастасия Азанова возвращается в нижегородскую «Спарту»
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Диагональная Анастасия Азанова возвращается в нижегородскую «Спарту» 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба женского волейбольного клуба, спортсменка уже выступала за «Спарту» с 2015 по 2017 год, завоевав вместе с командой в 2016 году бронзовые медали чемпионата страны, что стало лучшим результатом в истории клуба.
Прошедший сезон волейболистка провела в чемпионате Казахстана, где защищала цвета клуба «Иртыш-Казхром» из города Павлодар, являясь в команде основной диагональной. По итогам сезона клуб Анастасии занял третье место в чемпионате, а сама она была признана лучшим игроком своего амплуа в чемпионате.
Ранее сообщалось, что доигровщица Елена Бабкина покидает нижегородскую «Спарту».
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