Диагональная Анастасия Азанова возвращается в нижегородскую «Спарту»

Как сообщает пресс-служба женского волейбольного клуба, спортсменка уже выступала за «Спарту» с 2015 по 2017 год, завоевав вместе с командой в 2016 году бронзовые медали чемпионата страны, что стало лучшим результатом в истории клуба.

Прошедший сезон волейболистка провела в чемпионате Казахстана, где защищала цвета клуба «Иртыш-Казхром» из города Павлодар, являясь в команде основной диагональной. По итогам сезона клуб Анастасии занял третье место в чемпионате, а сама она была признана лучшим игроком своего амплуа в чемпионате.