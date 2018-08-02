«Динамо» Киев — «Шахтер». Прогноз и ставки на матч чемпионата Украины по футболу 3 августа

«Динамо»

Киевское «Динамо» в двух стартовых турах нового сезона чемпионата Украины набрало максимально возможные шесть очков.

Впрочем, победы подопечным Александра Хацкевича дались очень непросто. В первом туре они одолели полтавскую «Ворсклу» (1:0) благодаря автоголу Ардина Даллку.

А во втором туре «сине-белые» долго мучились со «Львовом» (1:0), забив единственный гол на второй добавленной минуте ко второму тайму.

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Перед стартом Премьер-лиги «Динамо» также успело завоевать Суперкубок, обыграв как раз донецкий «Шахтер» (1:0). Победный гол тогда забил Виталий Буяльский

«Шахтер»

Донецкий «Шахтер» в двух стартовых турах тоже набрал шесть очков, забив при этом большее количество мячей, что позволяет ему занимать первое место в турнирной таблице.

«Горняки» начали чемпионат с победы над черниговской «Десной» (2:0), ворота которой поразили Жуниор Мораес (31) и Марлос (55).

Во втором туре команда Паулу Фонсеки расправилась с киевским «Арсеналом» (3:0) усилиями Мораеса, Фернандо и Тайсона.

В матче за Суперкубок с «Динамо» донецкая команда владела инициативой, больше контролировала мяч, чаще била по воротам, но пробить Дениса Бойко не смогла.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Динамо» — 3,00, победа «Шахтера» — 2,30, ничья — 3,30.

Действительно, в начале сезона «горняки» смотрятся предпочтительнее. Их бразильская атака часто забивает, тогда как у киевлян с этим возникают трудности.

Несмотря на статус гостей, ждем от «Шахтера» более активной игры и нацеленности на реванш, поэтому предлагаем брать чистую победу или же нулевую фору, которая снизит коэффициент до 1,67.

Учитывая проблемы «Динамо» в атаке можно взять «индивидуальный тотал хозяев меньше 1» за 2,03, тем более что эта ставка предполагает возврат при одном голе киевлян.