Тетте пропустит два матча РПЛ

Футболист был удален на 7-й минуте игры за удар хавбека «оружейников» Горана Чаушича ногами в пах. Тетте присутствовал на заседании КДК и принес извинения за свое поведение.

На заседании КДК Теттех принёс извинения не только в адрес Чаушича и клуба «Арсенал», но и своим партнёрам по команде, а также динамовским болельщикам. Учитывая это, а также тот факт, что к игроку футбольным клубом «Динамо» были применены штрафные санкции.

— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 2 августа 2018 г.

Полузащитник автоматически пропустит один матч и еще один — в качестве штрафных санкций. Таким образом, Тетте сможет принять участие в матче 4-го тура против «Уфы». Игра состоится 20 августа.