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Тетте пропустит два матча РПЛ
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Тетте пропустит два матча РПЛ 

Спорт-Экспресс 16 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник "Динамо" Абдул Азиз Тетте дисквалифицирован на два матча после прямой карточки в матче 1-го тура чемпионата с "Арсеналом", информирует пресс-служба клуба.
Футболист был удален на 7-й минуте игры за удар хавбека «оружейников» Горана Чаушича ногами в пах. Тетте присутствовал на заседании КДК и принес извинения за свое поведение.
На заседании КДК Теттех принёс извинения не только в адрес Чаушича и клуба «Арсенал», но и своим партнёрам по команде, а также динамовским болельщикам. Учитывая это, а также тот факт, что к игроку футбольным клубом «Динамо» были применены штрафные санкции.
— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 2 августа 2018 г.
Полузащитник автоматически пропустит один матч и еще один — в качестве штрафных санкций. Таким образом, Тетте сможет принять участие в матче 4-го тура против «Уфы». Игра состоится 20 августа.
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