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Владимир Воробьев: Для Шипачева будет переломный год
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Владимир Воробьев: Для Шипачева будет переломный год 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев рассказал о том, как шли переговоры о переходе форвардом Дмитрия Кагарлицкого и Вадима Шипачева.
— Я, Алексей Бадюков (начальник отдела селекции «Динамо») и Валерий Шанцев занимались вопросом комплектования команды, рассматривали этих игроков, — сказал Воробьев в интервью «Известиям». — Еще в прошлом году я хотел видеть Дмитрия у себя в команде, но прекрасно понял его, когда он переподписал контракт с «Северсталью». Мы родились в одном городе, давно знаем друг друга. Думаю, решающим фактором стало то, что согласие дал Шипачев — тогда Дмитрий перестал сомневаться. Хотя не знаю в точности, как им принималось это решение. Несколько встреч и телефонных разговоров — и мы пришли к общему знаменателю. Главное, что Кагарлицкий готов биться и показывать хороший хоккей в ХК «Динамо». С Шипачевым тоже хватило нескольких звонков. Он быстро отреагировал, мы неплохо пообщались, а дальше, как сказал сам Вадим в одном из интервью, дело оставалось за агентами и клубом.
— Когда Вадим Шипачев приехал в «Динамо», было заметно, что он морально отошел от своих «приключений» в прошлом сезоне? — Да. Я посмотрел ему в глаза и увидел, что парень готов. Сейчас для него будет переломный год. Вадим хочет всем доказать, что его рано списали со счетов. Думаю, он будет лидером «Динамо», будет вести за собой команду. Он хочет многим дать понять, кто такой Вадим Шипачев.
Напомним, 31-летний Шипачев начинал прошлый сезон в «Вегасе», но уже в ноябре вернулся в СКА. В 22 матчах регулярного чемпионата он набрал 25 (9+16) очков. Также на его счету 11 (4+7) очков в 14 матчах плей-офф.
29-летний Кагарлицкий набрал 45 (17+28) очков в 55 матчах регулярного чемпионата и 5 (4+1) очков в четырех матчах плей-офф.
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