Что будет, если «Анжи» снимается с чемпионата?

На днях стало известно, что «Анжи» может не доиграть чемпионат России по футболу сезона-2018/19. Поводом являются финансовые сложности и значительные долги. Согласно регламенту чемпионата России, в случае снятия клуба по ходу турнира, его место в календаре останется свободным — то есть заменить «Анжи» никто не сможет. А вот когда клуб выходит из состава участников не в течение чемпионата, а до его начала, то вместо него заявляется другой — такое в истории чемпионатов России уже случалось.

Разберем пункты регламента относительно того, что произойдет, если «Анжи» не будет доигрывать сезон.

4.5.5. Место исключенного Клуба остается вакантным до окончания Чемпионата.

Для клубов, которые борются за место в премьер-лиге, это плюс. Так как напрямую в первый дивизион вылетят не две команды, а одна.

4.5.5.1. Если в ходе Чемпионата из состава участников будет исключен один Клуб, то по завершении Чемпионата в ФНЛ выбывает только один Клуб, чья команда набрала в итоговой турнирной таблице наименьшее количество очков среди оставшихся команд.

4.5.5.2. Если команда исключенного из Чемпионата Клуба провела менее 15 матчей в Чемпионате, то ее результаты аннулируются. В случае проведения 15 и более матчей ей засчитываются поражения в оставшихся матчах, а командам-соперницам присуждаются победы без изменения разницы забитых и пропущенных мячей.

Новость об исключении «Анжи» из чемпионата может обрадовать «Урал» . Дело в том, что екатеринбургская команда уступила махачкалинцам в первом туре со счетом 0:1. Если «Анжи» снимется до конца первого круга, то результат этого матча будет аннулирован.

Кроме того, футболисты «Урала» в случае схода «Анжи» с дистанции еще и раньше остальных могут уйти в отпуск (если избегут стыковых матчей). Ведь ответная встреча между екатеринбургской и махачкалинской командами запланирована на заключительный 30-й тур.

Возможное снятие «Анжи» может даже повлиять на чемпионскую гонку и выступление команд в еврокубках. К примеру, «Спартак» 8 и 14 августа играет матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, а между ними — 11 августа — в чемпионате России должен встретиться с «Анжи». Если махачкалинцы перестанут быть участниками РПЛ, то «Спартак» может неделю готовиться к ответному поединку отбора ЛЧ, не отвлекаясь на чемпионат России.

Похожая ситуация и у ЦСКА. Армейцы не обладают длинной скамейкой и осенью традиционно испытывают сложности даже не с самыми сильными соперниками. Передышка в 11-м туре (19-22 октября), когда красно-синим предстоит выезд в Махачкалу, им только на руку. Ведь к тому времени у ЦСКА будет разгар борьбы не только в чемпионате, но и в Лиге чемпионов.