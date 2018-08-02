В Киеве закроют три станции метро из-за матча «Динамо» — «Шахтер»

Об этом сообщается на странице метрополитена в Facebook.

с 18:00 до 19:00 не будет работать ст. м. «Олимпийская», метро «Площадь Льва Толстого» закроется на вход, «Дворец Спорта» — на выход.

в метрополитене добавили, что после 20:30 возможно ограничение входа на эти станции.

Матч будет транслировать телеканал «2+2».

Матч между «Динамо» и «Шахтером» — один из самых ожидаемых в украинской премьер-лиге.