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В Киеве закроют три станции метро из-за матча «Динамо» — «Шахтер»
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В Киеве закроют три станции метро из-за матча «Динамо» — «Шахтер» 

Украина.ру 16 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщается на странице метрополитена в Facebook.
с 18:00 до 19:00 не будет работать ст. м. «Олимпийская», метро «Площадь Льва Толстого» закроется на вход, «Дворец Спорта» — на выход.
в метрополитене добавили, что после 20:30 возможно ограничение входа на эти станции.
Матч будет транслировать телеканал «2+2».
Матч между «Динамо» и «Шахтером» — один из самых ожидаемых в украинской премьер-лиге.
Матч 3-го тура УПЛ между «Динамо» и «Шахтером» мог состояться без зрителей. Глава КДК ФФУ Андрей Шумилов сообщил, что подобное наказание на киевлян могло быть наложено из-за поведения болельщиков в последнем туре прошлого сезона, когда бело-синие обыграли горняков. Вместо этого «Динамо» обязали провести всего один матч без зрителей — против «Ворсклы» (1:0).
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