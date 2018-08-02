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Полузащитник «Динамо» Теттех принёс извинения Чаушичу
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Полузащитник «Динамо» Теттех принёс извинения Чаушичу 

Чемпионат.com 1 час назад
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что полузащитник «Динамо» Абдул-Азиз Теттех принёс личные извинения игроку тульского «Арсенала» Горану Чаушичу за инцидент, случившийся в матче первого тура РПЛ «Арсенал» — «Динамо» (0:0). На седьмой минуте Чаушич сфолил на Теттехе, после чего ганский легионер отмахнулся от обидчика, ударив того ногой. В результате Теттеху была показана прямая красная карточка.
Перед Чаушичем также извинился футбольный клуб «Динамо». Теттех посетил заседание КДК РФС, на котором признал свою вину. По итогам заседания футболист был дисквалифицирован на два матча.
Ранее ганского легионера раскритиковал главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов. Он заявил, что клуб применит к игроку санкции.
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