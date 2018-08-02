Игорь Смольников: После чемпионата мира не было времени растерять физические кондиции

Защитник «Зенита» Игорь Смольников перед матчем второго тура премьер-лиги с «Арсеналом» рассказал о том, в какой форме находится после чемпионата мира.

— Как показал первый матч, физическое состояние у нас достаточно хорошее, — приводит слова Смольникова официальный сайт клуба. — И во время чемпионата мира мы хорошо подготовились. После турнира была небольшая пауза, так что растерять физические кондиции времени не было. В целом проблем никаких нет.

— Несколько месяцев назад вы играли с «Арсеналом», в составе которого выступал Дзюба. Сейчас он выступает за «Зенит». Это плюс? — Конечно, плюс. Дома мы тогда проиграли «Арсеналу», а на выезде сыграли вничью. Нужно сделать все возможное, чтобы одержать победу.

Напомним, матч «Зенит» — «Арсенал» пройдет 4 августа на стадионе «Санкт-Петербург». Начало — 16:30 (мск).