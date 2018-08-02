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Футболист «Динамо» Теттех пропустит два матча за инцидент в матче с «Арсеналом»
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Футболист «Динамо» Теттех пропустит два матча за инцидент в матче с «Арсеналом» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба «Динамо» Абдул Азиз Теттех пропустит матчи второго и третьего туров чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Теттех был удален на 7-й минуте гостевого матча 1-го тура с тульским "Арсеналом" после получения красной карточки за удар ногой игрока домашней команды Горана Чаушича.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) в четверг принял решение дисквалифицировать игрока на один матч дополнительно, сохранив дисквалификацию за красную карточку.
"На заседании КДК Теттех принес извинения не только в адрес Чаушича и клуба «Арсенал», но и своим партнерам по команде, а также динамовским болельщикам. — Учитывая это, а также тот факт, что к игроку футбольным клубом «Динамо» были применены штрафные санкции, члены КДК постановили дисквалифицировать Теттеха дополнительно на один матч".
Теттех перешел в «Динамо» из польского «Леха» в январе 2018 года.
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