Бывший нападающий рижского «Динамо» и «Амура» продолжит карьеру в Словакии 

Известный словацкий нападающий Марцел Гашчак вернулся на родину и заключил контракт с местным «Кошице», информирует официальный сайт клуба.
Последние два сезона 31-летний нападающий провёл в «Комете» из Брно. В минувшем сезоне опытный форвард принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата и набрал 17 (6+11) очков. В 14 играх плей-офф на счету Гашчака 3 заброшенные шайбы и 2 результативные передачи. В составе национальной команды Марцел принял участие в Олимпийских играх и чемпионате мира.
Гашчак известен своей игрой и в КХЛ. За карьеру в лиге он защищал цвета таких клубов, как рижское «Динамо» и «Амур». В общей сложности Марцел сыграл 84 матча и отметился 24 (11+13) баллами.