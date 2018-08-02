Бывший нападающий рижского «Динамо» и «Амура» продолжит карьеру в Словакии

Известный словацкий нападающий Марцел Гашчак вернулся на родину и заключил контракт с местным «Кошице», информирует официальный сайт клуба.

Последние два сезона 31-летний нападающий провёл в «Комете» из Брно. В минувшем сезоне опытный форвард принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата и набрал 17 (6+11) очков. В 14 играх плей-офф на счету Гашчака 3 заброшенные шайбы и 2 результативные передачи. В составе национальной команды Марцел принял участие в Олимпийских играх и чемпионате мира.