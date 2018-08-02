На Ленинградке проведут чемпионат Европы по пляжному регби

В столице пройдет чемпионат Европы по пляжному регби. Площадкой первенства вновь станет центр пляжных видов спорта «Динамо», расположенный на Ленинградском шоссе. Борьбу за награды будут вести 20 команд — 12 мужских и 8 женских.

«В мужской части турнира соперниками россиян станут сборные Азербайджана, Латвии и Словении. У женщин Россия на групповом этапе сыграет против Латвии, Австрии и Словении», — сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы

Так, 4 августа пройдут матчи группового этапа, 5 августа — плей-офф и финальные встречи.

Центр пляжных видов спорта «Динамо» расположен на Ленинградском шоссе, 39.

Напомним, что впервые чемпионат Европы по пляжному регби был проведен в 2017 году. Тогда женской сборной России удалось завоевать золотые медали, а мужская команда лишь в финале уступила сборной Италии. (мю)