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Российские волейболисты установили рекорд ЧМ
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Российские волейболисты установили рекорд чемпионатов мира в игре с Тунисом 

Вести.Ru + ещё 47 15 сентября 2018
Фото: www.fivb.org
Мужская сборная России по волейболу в матче против команды Туниса установила рекорд чемпионатов мира. Во второй партии россияне позволили своему сопернику набрать лишь шесть очков, победив в сете со счетом 25:6. Ранее на мировом первенстве такого преимущества не добивалась ни одна из команд.
Таким образом, российские волейболисты побили рекорд сборной США. Американцы на чемпионате мира в 2014 году, который проходил в Польше, взяли партию у команды Пуэрто-Рико со счетом 25:8, сообщает РИА Новости.
Напомним, что 14 сентября сборная России победила представителей Туниса в трех партиях (25:19, 25:6, 25:19). Следующую игру на чемпионате мира россияне проведут 15 сентября против американской команды.
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