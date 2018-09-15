Российские волейболисты установили рекорд ЧМ

Российские волейболисты установили рекорд чемпионатов мира в игре с Тунисом

Мужская сборная России по волейболу в матче против команды Туниса установила рекорд чемпионатов мира. Во второй партии россияне позволили своему сопернику набрать лишь шесть очков, победив в сете со счетом 25:6. Ранее на мировом первенстве такого преимущества не добивалась ни одна из команд.

Таким образом, российские волейболисты побили рекорд сборной США. Американцы на чемпионате мира в 2014 году, который проходил в Польше, взяли партию у команды Пуэрто-Рико со счетом 25:8, сообщает РИА Новости

Напомним, что 14 сентября сборная России победила представителей Туниса в трех партиях (25:19, 25:6, 25:19). Следующую игру на чемпионате мира россияне проведут 15 сентября против американской команды.