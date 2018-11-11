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«Ростов-Дон» одержал четвёртую победу в Лиге чемпионов, обыграв «Сэвехов»
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«Ростов-Дон» одержал четвёртую победу в Лиге чемпионов, обыграв «Сэвехов» 

Чемпионат.com + ещё 112 17 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Гандболистки команды «Ростов-Дон» одержали четвёртую победу в пяти проведённых матчах группового этапа Лиги чемпионов. На выезде ростовчанки взяли верх над шведским клубом «Сэвехов» со счётом 32:26. Самой результативной в составе российской команды стала Анна Вяхирева, забившая 7 мячей. По 5 раз отличились Анна Сень и Виктория Борщенко.
Ещё накануне матча стало известно, что ростовские гандболистки досрочно вышли в основной раунд Лиги чемпионов. Теперь стало ясно, что «Ростов-Дон» займёт первое место в подгруппе, так как перед заключительным туром группового этапа у преследователей только по две победы.
Матч шестого тура «Ростов-Дон» проведёт 17 ноября на своей площадке против французского «Бреста».
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины Группа В. Пятый тур  «Сэвехов» (Швеция) — «Ростов-Дон» (Россия) — 26:32 (15:14).
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