«Ростов-Дон» одержал четвёртую победу в Лиге чемпионов, обыграв «Сэвехов»

Виктория Борщенко. Гандболистки команды «Ростов-Дон» одержали четвёртую победу в пяти проведённых матчах группового этапа Лиги чемпионов. На выезде ростовчанки взяли верх над шведским клубом «Сэвехов» со счётом 32:26. Самой результативной в составе российской команды стала Анна Вяхирева , забившая 7 мячей. По 5 раз отличились Анна Сень

Ещё накануне матча стало известно, что ростовские гандболистки досрочно вышли в основной раунд Лиги чемпионов. Теперь стало ясно, что «Ростов-Дон» займёт первое место в подгруппе, так как перед заключительным туром группового этапа у преследователей только по две победы.

Матч шестого тура «Ростов-Дон» проведёт 17 ноября на своей площадке против французского «Бреста».

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины Группа В. Пятый тур «Сэвехов» (Швеция) — «Ростов-Дон» (Россия) — 26:32 (15:14).