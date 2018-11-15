Россия проведет еще один ЧМ впервые в истории

Россия впервые в истории проведет ЧМ по волейболу

Россия впервые в истории примет чемпионат мира по волейболу среди мужских команд в 2022 году. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации волейбола.

Страна-хозяйка чемпионата мира-2022 определилась на конгрессе Международной федерации волейбола.

В новейшей истории России такое событие произойдет впервые. СССР принимала чемпионат мира по волейболу в 1952 и 1962 годах.

«Этот турнир — дань уважения нашим болельщикам, спортсменам, ветеранам, руководству страны, всем заинтересованным людям. В нашей стране огромное количество любителей и преданных нашему спорту фанатов, они заслуживают того, чтобы вживую увидеть звёзд мирового волейбола на домашнем чемпионате», — сказал президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.

Города, в котором будет проводиться мировое первенство, будут определены на административном совете Международной федерации волейбола в середине февраля 2019 года. Заявки на проведение подали 10 российских городов.