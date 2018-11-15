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Россия проведет еще один ЧМ впервые в истории
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Россия впервые в истории проведет ЧМ по волейболу 

Рамблер + ещё 5 10 часов назад
Россия впервые в истории примет чемпионат мира по волейболу среди мужских команд в 2022 году. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации волейбола.
Страна-хозяйка чемпионата мира-2022 определилась на конгрессе Международной федерации волейбола.
В новейшей истории России такое событие произойдет впервые. СССР принимала чемпионат мира по волейболу в 1952 и 1962 годах.
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«Этот турнир — дань уважения нашим болельщикам, спортсменам, ветеранам, руководству страны, всем заинтересованным людям. В нашей стране огромное количество любителей и преданных нашему спорту фанатов, они заслуживают того, чтобы вживую увидеть звёзд мирового волейбола на домашнем чемпионате», — сказал президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.
Города, в котором будет проводиться мировое первенство, будут определены на административном совете Международной федерации волейбола в середине февраля 2019 года. Заявки на проведение подали 10 российских городов.
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