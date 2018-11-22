Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Известная американская волейболистка госпитализирована с ножевыми ранениями 

Вести.Ru + ещё 1 5 часов назад
Двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр Даниэль Скотт-Арруда была госпитализирована после получения нескольких ножевых ранений. Американская волейболистка защищала свою сестру Стефани Вэллери от разъяренного мужа.
Мужчина в результате нападения на свою супругу нанес ножевые ранения, от которых она скончалась. В то же время, как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на NBC Sports, сама Скотт-Арруда была ранена в руку и бедро. Ее госпитализировали и уже прооперировали. Мужчина объявлен в розыск.
Напомним, что американская волейболистка в составе сборной США становилась серебряным призером Олимпийских игр в Пекине-2008 и Лондоне-2012.
Вести.Ru: последние новости
Лука Йович попал в сферу интересов трех футбольных грандов КХЛ. "Витязь" победил рижское "Динамо" и вернулся в зону плей-офф КХЛ. Московское "Динамо" одержало волевую победу над "Барысом"
Чемпионат.com , телеканал NBC , Волейбол , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело Мамаева и Кокорина обрело новый поворот139
В семье Хабиба случилось горе15
Умер двукратный олимпийский чемпион19
Валуев признался в опухоли мозга201
Как заработать на ставках в «чёрную пятницу»17
Видео
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
02:56
Опубликовано последнее интервью Шумахера
Автоспорт
01:17
Чемпионка ОИ госпитализирована с ножевыми ранениями
Волейбол
01:32
Он не вернется: Мутко попрощается с футболом
Футбол Статьи
03:05
Умер двукратный олимпийский чемпион
Летние виды спорта
02:49
Кокорин и Мамаев расплатились с избитым водителем
Футбол
01:03
Кокорин и Мамаев откупились от водителя?
Футбол
01:06
Избитый Кокориным и Мамаевым чиновник поправился
Футбол
01:08
Звезда «Гарри Поттера» выступает в MMA
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение