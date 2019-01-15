Российские волейболисты попали в ДТП в Турции

Автобус с волейболистами казанского «Зенита» попал в ДТП в городе Анкара в Турции, куда спортсмены приехали для участия в очередном матче Лиги Чемпионов с местным «Халкбанком», сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от доигровщика российской команды Алексея Спиридонова

«Мы ехали по среднему ряду, справа вылетела машина, за рулем была девушка. Она по касательной врезалась в наш автобус и в машину полиции и перевернулась», — рассказал Спиридонов агентству по телефону.

При этом он отметил, что девушку увезли на «скорой», ни один спортсмен не пострадал. Все они благополучно добрались до отеля.

По сообщению издания «Спорт. Бизнес Online», виновник аварии (при этом пол человека не указан — прим. ред.) оказался в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что водитель вследствие ДТП получил серьёзные травмы, однако оказавшись в госпитале попытался сбежать. Впрочем, безуспешно. Автолюбителя задержала полиция.

Матч 3-го группового этапа Лиги Чемпионов между «Зенитом» и «Халкбанком» назначен на 16 января.