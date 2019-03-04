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«Заткнись, пожалуйста». За что игроки «Белогорья» обматерили друг друга 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: fakelvolley.com
Новый тренер сборной России снова побеждает, Бирюков обретает себя, а Бутько учит арбитров. Чем ближе плей-офф, тем жарче!

Матч тура

Последние туры регулярного чемпионата мужской Суперлиги превратились в борьбу за места со второго по шестое. Новосибирский «Локомотив» в случае победы над «Кузбассом» в сибирском дерби не только улучшил бы своё положение, но и серьёзно затруднил бы жизнь кемеровчанам. Обе команды отлично понимали ценность встречи, а потому зарубились не на шутку. К тому же интерес к матчу подогревало недавнее назначение наставника «Кузбасса» Туомаса Саммельвуо на пост главного тренера сборной России.
В первой партии «Локомотив» лидировал, но к концовке «Кузбасс» подтянулся и оставил сет за собой. Вторая партия проходила с преимуществом гостей. «Железнодорожники» небезуспешно догоняли, но в решающих моментах команда Саммельвуо здорово блокировала и смогла взять второй сет кряду. В третьем сете преимущество уже было у «Локомотива», в планы которого явно не входило сухое поражение на своей площадке. Эффективная игра в нападении Константина Бакуна и Ильяса Куркаева помогла хозяевам продлить матч.
В четвёртой партии диагональный «Локомотива» продолжил феерить. Бакун не только мастерски реализовывал атаки, но и здорово вводил мяч в игру. Когда казалось, что тай-брейка не избежать, Полетаев подтянул «Кузбасс» в счёте, но «Локомотив» смог не рассыпаться и добыть финальное очко в партии. Начало тай-брейка болельщиков Новосибирска не порадовало. На подачах Полетаева и Карпухова кемеровчане сделали солидный задел — 6:1. «Локомотив» упёрся и почти догнал, но в итоге всё-таки уступил.

Конфликт тура

В другом важнейшем матче тура «Белогорье» после успешного начала поединка с «Факелом» проиграло две партии кряду, причём третью с ужасным для себя счётом 12:25. В четвёртой партии «львы» вновь были конкурентоспособны и отчаянно цеплялись за тай-брейк, но «Факел» слабину не давал. Белгородцы заметно нервничали, что вылилось в словесную перепалку между игроками. Связующий Роман Порошин и блокирующий Александр Сафонов недопоняли друг друга, вследствие чего нападающий атаковал из неудобной позиции и позволил сопернику оторваться в счёте.
Ещё через розыгрыш наставник «Белогорья» взял тайм-аут, во время которого Порошин продолжил предъявлять претензии партнёру:
«Я тебе зону заказал, какого ты… туда пошёл?». Сафонову явно было непросто и без критики связующего, поэтому он призвал того замолчать. «Заткнись, пожалуйста», — сказал блокирующий и нецензурно выругался.

Рекорды тура

Для однофамильца белгородского блокирующего из питерского «Зенита» 23-й тур получился куда успешнее. Алексей Сафонов в матче с «Уралом» установил сразу два личных достижения. В первой партии он реализовал все семь атак и впервые за карьеру набрал восемь очков за сет. В общей сложности Алексей заработал 16 баллов — так много очков он «Зениту» ещё не приносил. После встречи волейболист скромно отметил, что результат команды для него гораздо важнее личных показателей. В матче с «Уралом» эти вещи были неразрывно связаны.

Спаситель тура

У другого клуба, выступающего в Санкт-Петербурге, тоже нашёлся свой рекордсмен. Доигровщик «Динамо» из Ленинградской области Денис Бирюков возглавил операцию по спасению своей команды в домашнем матче с «Югрой-Самотлор». Бело-голубые «летели» 0:2 по сетам, но благодаря в первую очередь шикарной игре Дениса в нападении смогли вытащить встречу и порадовать многочисленных болельщиков. В активе Бирюкова оказалось 32 очка — персональный рекорд опытного волейболиста в матчах чемпионата России.

Возрождение тура

Ещё одним ярким игроком минувшего тура стал центральный блокирующий «Кузбасса» Михаил Щербаков. 33-летний игрок впервые с первого тура вышел на площадку во всех партиях матча Суперлиги и доверие тренера полностью оправдал. Михаил сыграл очень полезно, набрав 15 очков, а главное выписав соперникам аж семь блоков. В таком напряжённом графике, в котором сейчас живёт «Кузбасс», опыт и мастерство Щербакова команде очень пригодятся, так что болельщики сибиряков надеются, что классная игра Михаила с «Локомотивом» не была единичной вспышкой.

Курьёз тура

Красноярский «Енисей» не без труда, но всё-таки обыграл дома аутсайдеров Суперлиги из «Ярославича». Интересно, что одно из первых очков в матче сибирякам принёс либеро. Александр Янутов отбил мяч после атаки легионера «Ярославича» Саши Старовича, снаряд перелетел через сетку и опустился примерно там же, откуда секундами ранее пробивал серб. Александр Воропаев в отчаянном прыжке старался спасти розыгрыш, но не успел.

Цитата тура

Казанский «Зенит» благодаря победе над «Газпромом-Югра» досрочно гарантировал себе первое место по итогам регулярного чемпионата. При этом выездной успех в газовом дерби дался команде из Татарстана нелегко. Капитан «Зенита» Александр Бутько считает, что жизнь казанцам усложняли не только оппоненты, но и арбитры. «Что касается обилия спорных моментов: я считаю, что помимо игроков судьям тоже надо готовиться к таким тяжёлым играм. В какой-то момент показалось, что они немножко потеряли концентрацию. Впрочем, для такого матча споры — это нормально», — сказал Бутько.
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Комментарии
Волейбол , Статьи , Ильяс Куркаев , Саша Старович , Александр Бутько , Денис Бирюков , Константин Бакун , Александр Сафонов , Алексей Сафонов , Александр Воропаев , Александр Янутов , Михаил Щербаков , Зенит
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