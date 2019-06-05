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Российские волейболистки потерпели седьмое поражение в Лиге наций — 2019 

Чемпионат.com + ещё 47 5 июня 2019
Фото: РИА Новости
Женская сборная России по волейболу потерпела седьмое поражение в Лиге наций — 2019. Подопечные Вадима Панкова выиграли первую партию матча с Сербией, но затем отдали соперницам три сета подряд. В итоге — поражение со счётом 1:3 (25:22, 18:25, 11:25, 22:25). Самой результативной в составе россиянок стала Ксения Парубец, принесшая команде 17 очков. У Екатерины Ефимовой — 12 баллов, включая 4 блока и 2 эйса.
6 июня сборная России завершит третью игровую неделю в Лиге наций встречей с командой Польши.
Одержав одну победу в восьми матчах, российские волейболистки занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице соревнований.
Волейбол. Лига наций. Женщины Третья игровая неделя. 2-й тур. Кортрейк, Бельгия
Россия — Сербия — 1:3 (25:22, 18:25, 11:25, 22:25).
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Волейбол , Прочее , Вадим Панков , Екатерина Ефимова , Ксения Парубец
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