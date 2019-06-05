Российские волейболистки потерпели седьмое поражение в Лиге наций — 2019

Одержав одну победу в восьми матчах, российские волейболистки занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице соревнований.

6 июня сборная России завершит третью игровую неделю в Лиге наций встречей с командой Польши.

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