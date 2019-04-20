«Агидель» победила «Динамо» в первом матче финала плей-офф ЖХЛ

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Хоккеистки уфимской «Агидели» обыграли санкт-петербургское «Динамо» в первом матче финальной серии плей-офф Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).

Игра, прошедшая в субботу в Уфе, закончилась со счетом 4:1 (4:0, 0:1, 0:0) в пользу хозяек площадки. В составе «Агидели» шайбы забросили Елизавета Роднова (7-я минута), Илона Маркова (10), Екатерина Лебедева (11) и Николь Чупкова (15). Автором гола у «Динамо» стала Мария Серова (25).

Следующий матч команд в серии до трех побед пройдет в воскресенье в Уфе.