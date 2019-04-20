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«Агидель» победила «Динамо» в первом матче финала плей-офф ЖХЛ 

Спорт РИА Новости 20 апреля 2019
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Хоккеистки уфимской «Агидели» обыграли санкт-петербургское «Динамо» в первом матче финальной серии плей-офф Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).
Игра, прошедшая в субботу в Уфе, закончилась со счетом 4:1 (4:0, 0:1, 0:0) в пользу хозяек площадки. В составе «Агидели» шайбы забросили Елизавета Роднова (7-я минута), Илона Маркова (10), Екатерина Лебедева (11) и Николь Чупкова (15). Автором гола у «Динамо» стала Мария Серова (25).
Следующий матч команд в серии до трех побед пройдет в воскресенье в Уфе.
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