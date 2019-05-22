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Китай — Россия. Прогноз: азиатские скорости окажутся россиянкам не по зубам 

Чемпионат.com 22 мая 2019
Фото: Чемпионат.com
Экспериментальный состав сборной России неплохо смотрелся на фоне Доминиканы, но вот с Китаем будет куда сложнее.
22 мая в Бразилии сборные Китая и России сыграют в рамках Лиги наций. И этот матч для нашей команды будет куда сложнее, чем стартовая встреча против Доминиканы. Рассчитывать на победу будет сложно.

Прогноз матча Китай — Россия (22.05.2019)

Сборная России провела свой 1-й матч в Лиге наций против Доминиканской Республики. Выиграть не удалось, в активе команды лишь одна партия. Хотя шансы доминиканки давали неоднократно. Что в первую очередь понравилось в игре команды Александра Красильникова (Вадим Панков в Бразилию не поехал) — приём. Да, команда из Центральной Америки не поставила каких-то сверхзадач на подаче, но в целом и Татьяна Романова, и Полина Матвеева возможность творить получили. Другое дело, что не пользовались ей особенно.
Романова смотрелась в принципе не лучшим образом, по сути её 3 (!) ошибки на передаче в концовке 1-й партии лишили команду шанса побороться за победу в сете. Матвеева же для 16-летней девушки, которая дебютировала в таком турнире, сыграла здорово. В целом же получилось так, как и ожидалось. Боролись, местами показывали неплохой волейбол, но опыта и уверенности не хватило. В итоге 1:3, немного обидные, тай-брейк можно и нужно было добывать. Но не стоит забывать, что Доминикана — удобная по стилю для нас команда. Девушки из Америки играли в силовой, атлетичный волейбол, при этом не утруждая себя в защите.
Кроме того, лидеры этой команды не молодеют. Отсюда и высота съёма уже не такая впечатляющая. Сегодня соперник — сборная Китая. Да, это тоже экспериментальный состав азиатской команды, который накануне не смог побороться с Бразилией. Но уверен, что россиянкам будет тяжелее. Во-первых, китаянки будут намного лучше играть в защите, у них не будут падать глупые мячи, что усложнит задачу сборной России. Во-вторых, эта команда будет уповать не на силу, а на скорость. И это, разумеется, станет проблемой для россиянок. Они и с Доминиканой не всегда понимали, куда стоит бежать, что уж говорить о команде Китая. Что до атаки, то матч с Доминиканой показал, что о полноценном взаимодействии связующих и нападающих пока речи нет. Играли россиянки с перепадами, оно и понятно, с таким-то составом. За этот матч команда заслужила твёрдую четверку.
Букмекеры ведут Китай уверенным фаворитом, оставляя, однако, запас и для ставок на Россию. Но мне кажется, если наши девчата что-то и зацепят здесь, то одну партию, не больше. Победа Китая с форой (-1,5) по сетам — хороший вариант. Не думаю, что сборная России доберется до отметки в 88 набранных очков. Поэтому вариант с индивидуальным тоталом также стоит проверять.

Ставки на матч Китай — Россия (22.05.2019)

Учитывая, что в составе соперника, несмотря на ротацию, есть несколько знакомых топовых имён (Чжень Чжунлэй, например), преимущество в опыте можно смело отдавать китаянкам. К тому же они вчера «пообтесались» в зале, который отчаянно болел за Бразилию. С учётом неподходящего для России стиля игры китаянок проверим победу азиаток с форой по сетам (-1.5) за 1.72. Хорошим вариантом смотрится ставка на индивидуальный тотал меньше 88,5 очка России за 1.77. Ставка: победа Китая с форой по сетам (-1,5) за 1.72. Играешь сам? Поделись опытом о работе букмекеров! В нашем Рейтинге Букмекеров вы можете узнать полезную информацию о различных БК, написать жалобу, задать вопрос представителю БК, а также ознакомиться с мнением других игроков.
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Волейбол , Статьи , Александр Красильников , Татьяна Романова
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