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Изрешеченный пулями: авто игрока «Зенита» нашли в пруду 

Рамблер + ещё 2 3 часа назад
Золотая «Ауди» волейболиста Александра Волкова была расстреляна и утоплена в петербургском пруду, рассказал ТАСС собеседник в правоохранительных органах.
34-летний Александр Волков — игрок петербургского «Зенита». В составе сборной России он стал золотым медалистом Олимпийских игр 2012 года. В качестве награды за это от государства волейболист получил «Ауди А8».
Изначально автомобиль был черного цвета, однако Волков перекрасил его в золотой. Чуть менее недели назад в своем инстаграме он опубликовал фото машины и сообщил о том, что она подверглась тюнингу.
Вчера, по словам источника ТАСС, «Ауди» Волкова была обнаружена в Петровском пруду в Санкт-Петербурге с отверстиями от пуль. Ради выяснения всех обстоятельств произошедшего правоохранительные органы инициировали проверку.
Между тем в пресс-службе «Зенита» в беседе с «Мойкой78» опровергли наличие пулевых отверстий в автомобиле Волкова.
Комментарии8
Волейбол , Видео , Александр Волков , Зенит , МВД , ИТАР-ТАСС
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