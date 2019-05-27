Изрешеченный пулями: авто игрока «Зенита» нашли в пруду

34-летний Александр Волков — игрок петербургского «Зенита» . В составе сборной России он стал золотым медалистом Олимпийских игр 2012 года. В качестве награды за это от государства волейболист получил «Ауди А8».

Изначально автомобиль был черного цвета, однако Волков перекрасил его в золотой. Чуть менее недели назад в своем инстаграме он опубликовал фото машины и сообщил о том, что она подверглась тюнингу.

Вчера, по словам источника ТАСС, «Ауди» Волкова была обнаружена в Петровском пруду в Санкт-Петербурге с отверстиями от пуль. Ради выяснения всех обстоятельств произошедшего правоохранительные органы инициировали проверку.

Между тем в пресс-службе «Зенита» в беседе с «Мойкой78» опровергли наличие пулевых отверстий в автомобиле Волкова.