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Российские волейболистки потерпели пятое поражение в Лиге наций 

ТАСС + ещё 15 30 мая 2019
Фото: официальный сайт FIVB
Женская сборная России по волейболу проиграла команде Турции со счетом 0-3 в шестом матче предварительного этапа Лиги наций. Встреча проходила в Анкаре.
Сборная России потерпела пятое поражение и занимает 14-е место, набрав три очка после шести туров предварительного раунда. Возглавляет турнирную таблицу команда Турции, которая имеет в активе 15 очков.
В следующем туре сборная России сыграет против команды Бельгии. Встреча состоится 4 июня в бельгийском Кортрейке.
В предварительном раунде Лиги наций с 21 мая по 20 июня каждая из 16 сборных сыграет по 15 матчей, встретившись со всеми соперниками по одному разу. В финальный этап, который пройдет с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут пять команд, а также сборная Китая на правах организатора турнира. В 2018 году женская команда России заняла восьмое место на предварительном этапе Лиги наций и не смогла пробиться в финал соревнований.
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