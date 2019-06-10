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«Это фантастика!» Волейбольная сборная России тоже выиграла со счётом 9:0 

Чемпионат.com 16 часов назад
Фото: Чемпионат.com
У футболистов 9:0? Нашли чем удивить! Волейбольная сборная России с тем же счётом выиграла этап Лиги наций. Но соперники были куда сильнее!
Финальный день уфимского уик-энда Лиги наций только закрепил итоговый успех мероприятия. Всё было действительно на высшем уровне, а главное — результат. Три победы и 9:0 по сетам. Как в недавнем футбольном матча с Сан-Марино! Только здесь у России были настоящие соперники.

Гавайский универсал

Открывали день сборные США и Португалии. Симпатии зала ушли португальцам. Во-первых, многие болели «за слабеньких», во-вторых — уж очень симпатично южане смотрелись вне игровых действий. Постоянные движения запасных, заигрывания с залом — это подкупало. Американские игроки, правда, в воскресенье не уступали: Эрик Шоджи и Мика Маа внимали призыву «Put your hands up» из динамиков, а Бен Патч и вовсе продемонстрировал недюжинные танцевальные способности. Правда, Маа развлекаться долго не пришлось. Начиная со второй партии, он оказался на площадке. Причем не в качестве связующего (в матче с Италией в пятницу пасовал именно он), а на позиции доигровщика! Гаваец заменил Гаррета Муагутутиа, у которого игра не пошла. Маа отыграл не без ошибок, но картины не испортил (американцы победили 3:1), однажды даже уверенно забив пайп.
Всё дело в том, что американец в колледже играл в доигровке, но все же в нём видят в первую очередь связующего, что и подтвердил Джон Спироу.
«Он рождён быть связующим», — заявил американский тренер.
Выход же Маа в доигровке был вынужденным: Муагутутиа почувствовал себя не очень хорошо, а Тэйлору Сандеру не позволяет играть травма плеча. Капитан сборной США и новичок московского «Динамо» сначала не очень хотел общаться с журналистами, мотивируя это тем, что он не играл, но когда речь зашла о «Динамо», заметно оживился. «Москва — классный город, а российская лига — одна из лучших в мире. И я, и моя семья — мы очень рады и с нетерпением ждем новый сезон», — воскликнул Сандер.
Напоследок тренеры команд поупражнялись в знании русского. Уго Силва сначала озадачил всех знанием загадочного сладкого блюда «Пав-ло-вы», которое оказалось пахлавой, а Джон Спироу просто сказал «Спо-си-бо», после чего отметил, что ему придётся вернуться в Уфу, чтобы выучить немного больше.

Болельщики ждали 3:0. И дождались!

Не успели игроки сборных США и Португалии покинуть зал, как на арене уже появились российские флаги. Болельщики были в превосходном настроении, хвалили как игру сборной, так и организацию этапа. В прогнозах все были едины — только победа 3:0!
Но начиналось всё тяжело: 11:16 в первом сете, и это несмотря на то что не пошла игра у главного забойщика итальянцев Габриэле Нелли. Диагональный реализовал три из девяти атак, после чего уступил своё место Джулио Пинали. А после технического россияне включились: серию подач выдал Полетаев, который только за первый сет набрал 11 очков (всего на его счету 19 баллов). В итоге на балансе нашим парням удалось дожать соперника. Решающий мяч забил Дмитрий Волков, который, кажется, начинает обретать нужные кондиции.
А дальше игра шла в одни ворота. Во второй партии начисто выпал у итальянцев Олег Антонов, ошибавшийся и в приеме, и в атаке: пришлось отправиться на скамейку. Всё-таки с Уфой у этого доигровщика отношения не складываются. Россияне же поймали кураж, им всё давалось легко.
Стоит отметить дебют в сборной Фёдора Воронкова: новичок казанского «Зенита» вошёл в игру в концовке третьего сета и отметился двумя классными атаками. Хороший старт, теперь Воронков наверняка получит больше игрового времени.
Вновь зажигал талисман, на этот раз Мишка с актёрами разыграли сценку, в которой талисман должен был поздравить с днём рождения одну из болельщиц. Но «совершенно случайно» медведь столкнулся, а торт отправился в лицо «имениннице», что привело в восторг публику.

Всё только начинается!

Но главным событием вечера однозначно стал волейбол. Об этом говорит и долгое скандирование зрителей «Молодцы», и то, сколько людей ждали игроков после матча. Службе безопасности даже пришлось пустить в ход ограждения, чтобы избежать давки.
Туомас Саммельвуо же устроил настоящую фотосессию с болельщиками прямо в зале. Всё же необычайный по своей открытости человек в нашем волейболе!
О благодарности в адрес болельщиков говорили после матча все без исключения. Дмитрий Волков заявил, что ещё не видел подобного в России, добавив, что ЧМ-2022 в Уфе будет топовым. Игорь Кобзарь признался, что у него от поддержки зрителей по коже бегали мурашки. Ну а заместитель генерального директора Всероссийской федерации волейбола Михаил Подлозный просто сказал всем «Это была фантастика! Спасибо всем!».
«Это был отличный уик-энд!» — воскликнул Туомас Саммельвуо.
Но тут же посерьёзнел и добавил, что настоящая Лига наций для сборной России только начинается. Уже сегодня вечером тренерскому штабу предстоит решить вопрос с ротацией состава на ближайшие этапы. Впереди затяжное турне по маршруту Урмия — Куяба — Брисбен. И, как мы все надеемся, «Финал шести» в Чикаго. Спасибо, Уфа! Удачи, сборная!
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Волейбол , Статьи , Игорь Кобзарь , Эрик Шоджи , Олег Антонов , Дмитрий Волков , Зенит
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