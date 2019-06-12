Пошли на поправку? Сборная России впервые выиграла два матча подряд

Даже худшая команда Лиги наций доставила россиянкам немало проблем. Но с Болгарией наши девушки справились. Впереди Италия.

Женская сборная России подошла к этапу Лиги наций в Италии на грустной 14-й позиции из 16 команд. Ниже в таблице были только сборные Южной Кореи и Болгарии. По удачному для нас совпадению, именно с этими командами россиянкам предстояло сыграть в Перудже перед сложнейшей встрече с итальянками. Учитывая нынешнее состояние сборной России, проходных матчей для неё сейчас не существует. Это наглядно показала накануне Корея, буквально уничтожившая команду Панкова в одной из партий.

Но если не обыгрывать кореянок с болгарками, то кого?

Неактивно и безрадостно

После равного начала болгарки вышли вперёд перед техническим перерывом, но сборная России быстро отреагировала на рывок соперниц благодаря классным подачам Ангелины Лазаренко . Тренер болгарской команды взял тайм-аут, но остановить рывок россиянок не смог. Хитрая скидка Орловой, эйс Романовой — и Петков вынужден использовать второй перерыв кряду. Ещё перед вторым техническим Панков прервал игру, обратив внимание на плохой приём, а при счёте 16:13 призвал девушек играть «активно и радостно».

Как раз удовольствия от игры нашим волейболисткам не хватало. Россиянки выглядели очень сосредоточенными и явно чувствовали излишнюю ответственность, которая приводила к собственным ошибкам. После удачного видеоповтора Болгарии россиянки не забили переходящий мяч, а затем в том же розыгрыше Котикова зачем-то сыграла уходящий в аут снаряд. Но качество игры соперниц тоже оставляло желать лучшего, что мешало им сравнять счёт. Концовку россиянки, как и подобает фаворитам, провели уверенно и без нервов. Особенно здорово смотрелась молодая Татьяна Юринская

Награда за мучения

Начало второй партии тоже прошло под знаком удачных действий Юринской, но соперницы подтянулись и восстановили равновесие — 7:7. Получить лидерство перед техническим перерывом России удалось благодаря атаке Ксении Парубец по диагонали. Удар был настолько сильным, что мяч выбил из рук Петкова планшет.

Хотелось найти в этом эпизоде символ превосходства сборной России, но на деле игра пропала не у болгарок, а у наших девушек. Проблемы были во всех аспектах: и неуверенный приём, и недопонимание между связующими и нападающими, и атаки в блок. Абсолютно не работал собственный блок. Всё это привело к тому, что в середине партии Болгария ушла вперёд на четыре очка — 15:11. Ко второму техническому россиянки немного подтянулись, но после тренерской паузы Болгария вернула преимущество.

В концовке вновь локомотивом атак сборной России выступила Татьяна Юринская. Стоило россиянкам уверенно провести несколько розыгрышей, как соперницы засомневались в себе и стали сыпать ошибками. С большим трудом, но наши девушки всё-таки смогли выйти на финишную прямую сета с преимуществом. Точку во втором сете поставила Ирина Воронкова

Добили и забыли

В дебюте третьего сета две результативные атаки провела Лазаренко, что вкупе с хорошей игрой в защите принесло россиянкам преимущество — 5:2, заставив Петкова брать быстрый тайм-аут. Болгарские волейболистки играть не бросили, но подобраться к соперницам не могли. Видеоповтор, взятый Панковым, показал, что болгарки втроём не смогли достать мяч, а Ксения Парубец мощной атакой завершила тяжелейший розыгрыш.

Постепенно соперницы совсем расклеились. То ли их подкосило поражение во втором сете, то ли сказалась усталость, но болгарки перестали поднимать мячи в защите, а вдобавок и лишились уверенных атак. Россиянки играли гораздо качественнее и ко второму техническому подошли с солидным преимуществом в семь очков. Концовку обе команды проводили так, будто исход сета им уже известен. Серия классных подач Романовой приблизила наших девушек к матчболу, а завершилась встреча ошибкой соперниц на подаче.

Сборная России впервые в этом розыгрыше Лиги наций победила со счётом 3:0 и впервые выиграла два матча кряду, получив бесценные положительные эмоции. В матче с Италией зарядиться позитивом будет неимоверно сложно, но в плане становления команды такие матчи гораздо важнее побед над Болгарией и Кореей при всё к ним уважении.