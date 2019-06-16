Россия сдалась под натиском трибун. Но в поражении нет ничего страшного

Российские волейболисты проиграли Ирану в трёх сетах. И ладно: глобальные задачи у команды Саммельвуо совсем другие.

Сборные России и Ирана подошли к заключительному матчу этого этапа Лиги наций изрядно уставшими. Но если подопечным Туомаса Саммельвуо энергию можно было черпать только через внутренние ресурсы внутри команды, тоу иранцев были их сумасшедшие болельщики. Они создавали такую атмосферу, как будто это был не волейбольный турнир, а как минимум встреча «Ривер Плейта» и «Боки Хуниорс». Обе команды одержали по две победы в Иране и занимали первые два места в общем зачёте Лиги наций. Букмекеры считали Россию фаворитом этой встречи, хотя состав от Саммельвуо не выглядел основным — Власов, Яковлев, Воронков, Подлесных, Полетаев, Кобзарь и Голубев в роли либеро.

Эксперименты не сработали

Хозяева начали ожидаемо сильно и повели со счётом 3:1. Не на пользу шли ошибки на подаче, которые облегчали задачу иранским волейболистам. Да и приём сильно хромал. Воронков не справился с этим элементом, и соперник повёл уже с разницей в три мяча — 5:2. Полетаев сделал эйс и сократил отставание. Следующая подача Виктора тоже была хороша и выбила иранцев с приёма, но Власову дали очень плохую передачу на первый темп и сравнять счёт не получилось — 4:6. Ко второму техническому тайм-ауту хозяевам удалось вдвое увеличить своё преимущество — 16:12. У россиян не летела подача, не всегда на полную использовали Власова, а когда использовали, Илья не всегда был продуктивен. Зато иранцы были неудержимы на этом отрезке и в концовке не дали шансов подопечным Саммельвуо на спасение — 25:20.

Отдали партию. И судьи помогли Ирану

На второй сет россияне вышли в том же сочетании. И начали партию гораздо лучше первой. На подаче Подлесных удалось набрать несколько очков подряд и повести со счётом 8:5. К сожалению, после технический паузы Ярослав отправил мяч далеко в аут после подачи. Зато потом Полетаев удачно отыгрался от блока, а в следующем эпизоде здорово сработал наш блок — 11:6. Такого преимущества у россиян ещё не было, и тренерский штаб сборной Ирана предпочёл взять тайм-аут. Но кардинально изменить игру сразу не получилось. Подопечные Саммельвуо ещё немного добавили и повели уже с разницей в шесть мячей — 16:10.

Казалось бы, такое преимущество команда уровня сборной России отдавать не должна. Но отдали вчера канадцам во втором сете. И отдали сегодня Ирану. Причём в концовке вели со счётом 23:20, но проиграли — 24:26. Да, было одно очень спорное решение судей в пользу соперника, но даже с учётом него можно было доводить партию до победы.

Ничего страшного

В третьем, и как впоследствии выяснилось заключительном сете, сборная России всё время выступала в роли догоняющего. Саммельвуо явно не хотел отдавать победу сопернику в трёх партиях, но ничего не смог поделать с сумасшедшей поддержкой иранских зрителей, которые гнали хозяев вперёд. Именно болельщики помогли Ирану вытащить матч с Польшей. Именно они стали важным фактором в игре с Россией.

Наши волейболисты уступили со счётом 0:3, но сохранили хорошие шансы на попадание в «Финал шести». Но самым главным турниром, конечно же, станет не Лига наций, а олимпийский отбор в августе, где нашим основным соперником будет всё тот же Иран. Будем надеяться, что в конце лета результат будет другим.