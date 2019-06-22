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Российские волейболисты обыграли немцев в матче Лиги наций 

ТАСС + ещё 9 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Мужская сборная России одержала победу над командой Германии в 10-м матче предварительного этапа волейбольной Лиги наций. Встреча, которая завершилась со счетом 3-1, прошла в Куябе (Бразилия).
Сборная России занимает в турнирной таблице Лиги наций третье место, одержав восемь побед и набрав 23 очка. Лидирует команда Ирана (9 побед, 27 очков). Следующую встречу российские волейболисты сыграют в ночь на 23 июня против сборной Болгарии.
На предварительной стадии Лиги наций 16 команд проводят турнир в один круг. В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также волейболисты из США на правах организатора. Решающие встречи состоятся в Чикаго с 10 по 14 июля, команды разделят на две группы по три сборные. Четыре сильнейший коллектива выйдут в полуфинал и разыграют медали Лиги наций.
Сборная России является действующим победителем турнира.
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