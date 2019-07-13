Россия впервые проиграла в США в Лиге наций. Но тренер всё сделал правильно

В матче против американцев Саммельвуо выпустил второй состав. Да, команда проиграла, но лидеры отдохнули перед полуфиналом с Польшей.

Сборная России проиграла сборной США в трёх партиях в матче «Финала шести» волейбольной Лиги наций. В трёх предыдущих матчах этого турнира — двух в прошлом сезоне и одном в нынешнем российская команда неизменно не просто обыгрывала американцев, но и делала это исключительно в трёх сетах. Однако основной состав сборной США легко справился со вторым составом сборной России.

Тренер убрал всех, кого смог

Решение главного тренера сборной России было вполне объяснимо. Согласно календарю в случае выхода в полуфинал команда должна была провести четыре матча подряд. Для попадания в четвёрку сильнейших россиянам хватило победы над французами, и матч с американцами должен был дать ответ только на один вопрос — с кем играть в полуфинале. Выбор был из чемпионов мира поляков и олимпийских чемпионов бразильцев. И как тут подобрать соперника послабее?

Зацепиться хотя бы за партию у сборной России не получилось. Хотя начало первого сета было равным — Воронков очень хорошо подал, выбил соперников с приёма, а Земчёнок со второй попытки вколотил мяч в площадку. Сборная США ответила двумя мячами, один из которых с подачи, россияне — тремя на подачах Филиппова. Россияне вели 6:4, но именно при этом счёте на подачу вышел Мэтт Андерсон

Бывший доигровщик казанского «Зенита» , который в своей сборной играет в диагонали, помог сборной США взять четыре очка подряд и уйти на первый технический перерыв с преимуществом. После этого игра у сборной России разладилась. В атаке мало что получалось на краях, а центры были редко задействованы. Особенно заметной была разница в скорости.

Связующий сборной США Мика Кристенсон после хороших доводок мгновенно распоряжался мячом, тогда как Ковалёву приходилось пасовать из тяжёлых ситуаций. Россияне встряхнулись в тот момент, когда у соперников пошли сетболы. Но совершить чудо не удалось — лишь подобраться в счёте.

Подача могла спасти

Вторая партия началась с отличной атаки Воронкова, но потом три подряд атаки Подлесных были либо в блок, либо мимо. Да и в защите Ярослав сыграл не очень удачно и уступил своё место на площадке Антону Сёмышеву , который остался до окончания игры. К тому моменту счёт был 1:4, но сборной России удалось достать соперника — в этот момент здорово играл Яковлев, который и первым темпом забил, и на блоке отлично сыграл.

Однако к первому техническому преимущество сборной США составляло уже три очка, а потом только увеличивалось. Пожалуй, лишь только за счёт агрессивной подачи можно было как-то подобраться, но такая подача получалась только у Воронкова. Тогда у американцев возникали сложности с приёмом, а россияне получали шанс на брейковые мячи. Но это были лишь эпизоды. В целом же преимущество сборной США было очень солидным.

На третий сет главный тренер американцев Джон Спироу тоже выпустил практически второй состав, но на результате это никак не сказалось. Хотя был момент, когда казалось, что ход хотя бы этой партии может повернуться в другую сторону. Сначала когда Земчёнок поднял тяжелейший мяч после атаки соперника, а потом уже мощнейшим ударом прошил американский блок. Но в тот момент сравнять счёт не удалось.

Зато удалось после технического перерыва, на который команды ушли при счёте 12:16! Однако концовку американцы выиграли без малейших проблем, позволив сборной России набрать до окончания партия только четыре очка.

Россия потерпела поражение, причём безоговорочное — по всем компонентам, за исключением количества собственных ошибок. Но следующие два матча россияне точно будут играть основой. В полуфинале Лиги наций сборная России сыграет со сборной Польши. Во втором полуфинале сойдутся команды США и Бразилии.