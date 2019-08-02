Россия — Мексика. Прогноз: победа за час с душем

Сборная России не заметит соперника в стартовом матче олимпийского отбора.

Женская сборная России по волейболу начнёт свой путь в турнире за путёвку на Олимпиаду с матча против Мексики. Игра начнётся в 20:00 мск и будет лёгкой прогулкой для россиянок.

Анализ матча Россия — Мексика (2.08.2019)

Сборная России в Калининграде уже больше недели. Провели три матча с приличными соперниками (Бельгия, Германия, Польша), во всех трёх победили, получили уверенность психологическую и положительные эмоции. Вроде бы всего три человека добавилось в сравнении с Лигой наций, а игра смотрится куда стабильнее. Гончарова добавила мощи в атаке, Королёва и Фетисова наладили блок. Ну и в целом команда сейчас куда стабильнее действует. Это, подчеркну, для сборной сейчас — главное.

Второй момент — сейчас тренерам всё-таки удалось привести всех игроков к единому знаменателю в плане физической готовности. Это важно, потому что перекосы в физике были заметны во время Лиги наций невооружённым глазом. Отбираться в Токио команда Панкова просто обязана, иначе не поймут. Калининградские трибуны в помощь, волейбол, особенно женский, здесь любят и болеть умеют. Что до Мексики, то эта команда — явный пассажир. Во-первых, мексиканки просто сами по себе — команда слабая. Во-вторых, ещё и попали в переплёт по дороге в Калининград. Команда хотела переночевать в Санкт-Петербурге (уж не в Эрмитаж ли хотели сходить?!), но отель не нашёл брони, команда вместо отдыха получила лишнюю нагрузку.

Мексика недавно играла на Панамериканском кубке. Там удалось обыграть сборную Тринидада и Тобаго, но были крупные, действительно крупные поражения от таких стран, как Колумбия, Пуэрто-Рико. В общем, ждать от этой команды чудес не приходится.

В последний раз сборные России и Мексики играли в 2014 году. Тогда россиянки выиграли со счётом 3:0. По партиям — 25:17, 25:22, 25:13. Это 23 очка преимущества. Сегодня в матче всё будет зависеть от Вадима Панкова и его задачи. Будет ли он обкатывать резерв или даст весь матч отыграть основе с полной выкладкой. Логичнее, наверное, начать матч основой, а затем постепенно подключить резервистов.

Ставки на матч Россия — Мексика (2.08.2019)

Понятно, что Россия выиграет, причём скорее всего это будет победа со счётом 3:0. Коэффициент 1.07 на такой исход выглядит обоснованным.

Думаю, что можно попробовать сыграть фору (-28,5) на россиянок. Уж очень слаб соперник, да и трибуны будут гнать девушек вперёд. Конечно, Вадим Панков может дать сыграть резерву, но даже резерв сборной России на голову сильнее мексиканок.

Ставка: победа сборной России с форой (-28,5) за 1.90.