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Российские волейболистки пробились на Олимпиаду 

Lenta.ru + ещё 34 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Женская сборная России по волейболу переиграла команду Южной Кореи в заключительном матче отборочного турнира к Олимпиаде-2020. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Россиянкам удалось переломить исход встречи. Подопечные Вадима Панкова уступали в счете до окончания третьей партии. Отечественные спортсменки сперва сравняли счет (22:22), довели третий сет до победы и успешно провели оставшиеся две партии.
Диагональная Наталия Гончарова набрала 20 очков и стала самым результативным игроком сборной России в этой встрече. Общий счет матча 3:2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11).
Благодаря победе российская команда гарантировала себе участие на Олимпиаде в Токио, которая пройдет в 2020 году.
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Волейбол , Вадим Панков , Наталия Гончарова
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