Российские волейболистки пробились на Олимпиаду — 2020

В решающем матче россиянки победили команду Южной Кореи, проигрывая со счетом 0-2 по сетам.

Российские волейболистки обеспечили себе поездку на летние Олимпийские игры в Токио, которые пройдут в следующем году. Девушки одержали победу над соперницами из Южной Кореи в заключительном туре квалификации.

Игра прошла в воскресенье, 4 августа в спортивном комплексе «Янтарный» в Калининграде. По ходу матча россиянки уступали со счетом 0:2, но им удалось переломить ход встречи. В итоге игра завершилась со счетом 3:2 в пользу российских спортсменок.