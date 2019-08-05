Россия вырвала путёвку на Олимпиаду

Душераздирающее зрелище. Как сборная России вырвала путёвку на Олимпиаду

Российские волейболистки довели болельщиков до нервного срыва. Команда была на краю пропасти, но всё закончилось хорошо.

Женская сборная России по волейболу выступит на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Российская команда завоевала путёвку в Японию, совершив умопомрачительный камбэк в матче со сборной Кореи. Всего три мяча оставалось выиграть кореянкам до победы, но в женском волейболе даже в такой ситуации ничего нельзя загадывать.

Как-то анализировать то, что произошло в Калининграде, сейчас совсем не хочется. Потому что после игры сплошные эмоции. А уж во время матча тем более. Эмоций у российских волейболисток совсем не было по ходу первого и второго сетов. Команда вышла на площадку в таком состоянии, словно игроки лишь накануне познакомились друг с другом и тренером. Конечно, команда Стефано Лаварини, игравшая предельно собранно, этим воспользовалась. Когда у соперника потухшие глаза, а сам ты на подъёме, всё получается.

Лишь в третьей партии россиянки в какой-то момент завелись, повели в счёте, но тут же упустили преимущество. Помните, как добрый доктор в «Гостье из будущего» пытался вернуть память Алисе Селезнёвой и говорил, что для этого нужен толчок. Так вот, эмоции вернулись к нашей команде при счёте 18:22 в третьем сете. Который, казалось, будет последним. Достаточно было самоотверженно сыграть в защите, достать безнадёжный мяч и перекинуть его на сторону соперниц. А потом пошло-поехало!

Надёжные подачи Наталии Гончаровой и чудесная игра на блоке Ирины Фетисовой перевернули всё. Эмоции просто выплёскивались из каждого игрока сборной России, и этот поток накрыл кореянок. Даже железная Ким Ён Кун, разрывавшая российскую команду на протяжении почти трёх сетов, дрогнула. На таком подъёме сборная России взяла и четвёртую партию, а когда на тайм-брейке упустила большое преимущество и проигрывала 9:11, именно эмоции игроков и фантастически отдававшихся на трибунах болельщиков вновь всё перевернули.