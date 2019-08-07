Помощника тренера сборной России обвинили в расизме

Помощника тренера женской сборной России по волейболу итальянца Серджио Бузато обвинили в расизме за изображение узких глаз, сообщают информагентства.

Федерация волейбола Южной Кореи сообщила, что подаст жалобу на Бузато за жест, который сочла расистским, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Ренхап».

Организация планирует подать жалобу в Международную федерацию волейбола и во Всероссийскую федерацию волейбола (ВФВ).

«Мы не получали писем от наших коллег», — прокомментировали эту информацию в ВФВ.

Российские волейболистки выиграли отборочный турнир на Олимпиаду-2020 в Калининграде. 4 августа они обыграли соперниц из Южной Кореи со счетом 3-2, уступая по ходу игры 0-2.

После матча в Сети опубликовали снимок, на которой Бузато растягивает пальцем веки, демонстрируя узкие глаза.