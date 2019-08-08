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Тренера сборной России по волейболу обвинили в расизме 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: Говорит Москва
Итальянец Серджио Бузато и ещё один член тренерского штаба Юрий Булычёв руками сделали жест, изображающий узкие глаза. Это произошло после победы женской сборной России над командой Южной Кореи в отборочном матче на Олимпиаду в Токио.
Благодаря этому выигрышу российские волейболистки завоевали путёвку на Игры.
После матча Федерация волейбола Южной Кореи подала жалобу в Международную федерацию волейбола. Сам тренер Серджио Бузато утверждает, что его жест не был направлен к южнокорейской команде, а он таким образом просто отпраздновал попадание на Олимпиаду, пишет издание Sports.ru.
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Волейбол , Юрий Булычев , Sports.ru
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